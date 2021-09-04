Japonya'da Kovid-19'un mu varyantı saptandı
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Japonya'da Kovid-19'un mu varyantı saptandı

Japonya'da Kovid-19'un mu varyantı saptandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen mu varyantı tespit edildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen mu varyantı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği mu varyantına, Japonya'da 2 kişide rastlandı.

Vakaların biri Tokyo'nun doğusundaki Narita havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda havalimanında İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı.

Yolcular havalimanında karantina periyoduna alındı.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) Genel Direktörü Wakita Takaji, söz konusu varyanta yönelik daha fazla bilgi toplanması gerektiğini söyledi.

Delta ise Japonya'da hakim Kovid-19 varyantı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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