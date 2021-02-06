Japonya'da Kovid-19'un etkisiyle bir yılda binden fazla işletme iflas etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya'da Kovid-19'un etkisiyle bir yılda binden fazla işletme iflas etti

06.02.2021 07:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 07:22
Japonya'da Kovid-19'un etkisiyle bir yılda binden fazla işletme iflas etti

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bir yılda binden fazla işletme iflas etti.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bir yılda binden fazla işletme iflas etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Teikoku Databank, Şubat 2020'den beri iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

Buna göre ülke genelinde iflas eden binden fazla işletme arasında ilk sırada 159 firmayla restoran sektörü bulunuyor. Son bir yılda 85 inşaat firması, 78 otel ve pansiyon konaklama firması battı.

Salgının etkisi sonucu her ay yaklaşık yüz işletmenin faaliyetine son verdiği kaydedilerek, 11 eyalette 7 Mart'a kadar uzatılan olağanüstü halin (OHAL) bireylerin harcama kapasitelerini daralttığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Muazzez Ersoy Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ünal Karaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'da Kovid-19'un etkisiyle bir yılda binden fazla işletme iflas etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 07:22:27. #1.16#
title