Japonya'da Kovid-19'un etkisiyle 1500 işletme iflas etti
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Japonya'da Kovid-19'un etkisiyle 1500 işletme iflas etti

Japonya'da Kovid-19'un etkisiyle 1500 işletme iflas etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1500 işletme iflas etti.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Şubat 2020'den bu yana 1500 işletme iflas etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Teikoku Databank, Şubat 2020'den bu yana iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

Buna göre ülke genelinde iflas eden 1500 işletme arasında ilk sırada 250 firmayla yeme içme sektörü bulunuyor.

Son bir yılda 140 inşaat firması, 89 turizm konaklama firması battı.

Haberde, salgına karşı uygulanan olağanüstü halin (OHAL) üçüncü kez uzatılması halinde iflas oranlarının yükselmeyi sürdüreceğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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