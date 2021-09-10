Japonya'da Kovid-19'un Eta varyantının ilk vakaları saptandı
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Japonya'da Kovid-19'un Eta varyantının ilk vakaları saptandı

Japonya'da Kovid-19'un Eta varyantının ilk vakaları saptandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Eta varyantının ilk vakalarının saptandığı bildirildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Eta varyantının ilk vakalarının saptandığı bildirildi.

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un Eta varyantı Japonya'ya sıçradığı ortaya çıktı.

Buna göre Japonya genelinde Kovid-19'un Eta varyantına ait yeni 18 vaka tespit edildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) hastalardan numuneler alındığını ve Eta türünün genetik analizinin yapılacağını açıkladı.

Aralık 2020'de ilk önce İngiltere'de ortaya çıkan Eta türü, Dünya Sağlık Örgütünün varyant listesine Mart 2021'de girmişti.

Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde yayıldığını biliniyor.

Virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantının Japonya'daki vaka sayısı ise 19'a yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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