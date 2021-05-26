Japonya'da Kovid-19'un ekonomik etkisine karşı hane halkına nakit yardımı planlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'da Kovid-19'un ekonomik etkisine karşı hane halkına nakit yardımı planlanıyor

Japonya'da Kovid-19'un ekonomik etkisine karşı hane halkına nakit yardımı planlanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisine karşı, ihtiyaç sahibi hane halkına yeni nakit yardımı planlıyor.

Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisine karşı, ihtiyaç sahibi hane halkına yeni nakit yardımı planlıyor.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kovid-19'un ekonomiye etkisi sonucu gelir kaybı yaşayan Japon halkının yaralarının sarılması hedefleniyor.

Taslak plan kapsamında 1 milyon yenden (9 bin 190 dolar) fazla mevduat tasarrufu bulunmayan ihtiyaç sahibi her haneye 100 bin yene (920 dolar) kadar nakit dağıtılacak.

Temmuzdan itibaren 3 ay boyunca tek üyeli ailelere 60 bin yen (550 dolar), iki bireyden oluşan ailelere 80 bin yen (735 dolar), 3 ve daha fazla üyeli ailelere ise 100 bin yen (920 dolar) verilecek.

50 milyar yen ayrıldı

Ülke genelinde 10 eyalette Kovid-19'a karşı uygulanan ve 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan olağanüstü halin (OHAL) üç hafta uzatılması bekleniyor.

Mevcut mali yıl bütçesinden 50 milyar yen (459 milyon dolar) ayrılan nakdi yardım planının bu sürede hükümetin onayından geçmesi planlanıyor.

Geçen yıl Kovid-19 ile ekonomik mücadele kapsamında 126 milyonluk ülke nüfusu ile oturuma sahip tüm bireylere bir defalığına 100 bin yen nakit ödenek verilmişti.

Öte yandan ihtiyaç sahibi hanelere çocuk başına 50 bin yene kadar yardım ile faizsiz ve teminatsız kredi destekleri de sağlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu
Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel İlker Kaleli Şevval Şahin
Spor Ozan Tufan Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'da Kovid-19'un ekonomik etkisine karşı hane halkına nakit yardımı planlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 07:36:45. #1.15#

title