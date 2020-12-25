Japonya'da Kovid-19'un "daha hızlı yayılabilen" türünün ilk vakaları tespit edildi
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Japonya'da Kovid-19'un "daha hızlı yayılabilen" türünün ilk vakaları tespit edildi

25.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:50
Japonya'da Kovid-19'un

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha hızlı yayılabilen" mutasyonunun ilk vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha hızlı yayılabilen" mutasyonunun ilk vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkedeki havalimanlarında karantinada tutulan ve İngiltere'ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini açıkladı.

Daha önce Kovid-19 tespit edilen yolcuların numunelerinin analiz edilmesi sonucu, taşıdıkları virüsün İngiltere'de tespit edilen Kovid-19 varyantı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Kovid-19'un daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türünün tespit edildiği 5 kişiden 4'ünün "asemptomatik" ve yaşlarının 70'in altında olduğu kaydedildi.

Japonya, oturumu bulunan yabancılar ile vatandaşları haricinde İngiltere'den iş, eğitim ve turizm gibi seyahatleri askıya almıştı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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