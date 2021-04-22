Japonya'da Kovid-19'un "daha bulaşıcı" türlerine ait vaka sayısı son bir haftada iki kat arttı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha bulaşıcı" kabul edilen türlerine yakalananların sayısı son bir haftada iki kat arış göstererek 1880'e yükseldi.