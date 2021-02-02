Japonya'da Kovid-19 salgınında "Evde kal" çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti
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Japonya'da Kovid-19 salgınında "Evde kal" çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti

02.02.2021 07:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 07:36
Japonya'da Kovid-19 salgınında

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo'da dolaşarak tepki çeken iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı Komeito üyesi Toyama Kiyohiko milletvekilliğinden istifa etti.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine rağmen gece saatlerinde Tokyo'da dolaşarak tepki çeken iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı Komeito üyesi Toyama Kiyohiko milletvekilliğinden istifa etti.

Komeito'nun önceki Genel Sekreter Vekili Toyama, Kovid-19 salgınına karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki "Evde kal" çağrısına rağmen 22 Ocak'ta Tokyo'nun Ginza bölgesindeki restoran ve barları gezdiğini kabul etti.

Milletvekilliğinden istifa eden Toyama, düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Uygunsuz davranışım ve fon yönetimimi kapsayan skandalla halkın siyasete güvenini derinden yaraladım." ifadesini kullanarak özür diledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Toyama'ya gezisinde LDP Meclis İşleri Komitesi Başkanvekili Matsumoto Jun, LDP'nin alt meclis yönetim kurulu üyesi Otsuka Takaşi ile Eğitim Bakanlığı yetkilisi Tanose Taido'nun eşlik ettiği ortaya çıktı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, önlemlere rağmen siyasilerin eylemlerinin "oldukça pişmanlık verici" olduğunu belirterek, "Hükümet olarak özür diliyoruz." dedi.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Meclis İşleri Başkanı Azumi Jun, önlemlere rağmen milletvekillerinin davranışlarına yönelik Başbakan Suga Yoşihide'nin meclise açıklamada bulunmasını istedi.

Toyama, 2019'da maaşı devlet tarafından ödenen sekreteriyle ülkenin Kyuşu bölgesindeki Kyabakura barlarına yaptığı gezinin masraflarını yetkisi altında bulundurduğu siyasi fona ödetmesiyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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