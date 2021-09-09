Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulaması eylül sonuna uzatıldı
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Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulaması eylül sonuna uzatıldı

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulaması eylül sonuna uzatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen 19 eyaletteki olağanüstü hal (OHAL) uygulaması süresinin eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen 19 eyaletteki olağanüstü hal (OHAL) uygulaması süresinin eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan ve 12 Eylül'de sona ermesi öngörülen OHAL'in, 30 Eylül'e kadar süreceğini duyurdu.

Söz konusu kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, böylece OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedeflendiğini söyledi.

Suga, ciddiyetini koruyan Kovid-19 hasta sayısının halen düşürülemediğini vurgulayarak, "Mevcut krizin üstesinden gelebilmek, daha aktif ve güvenli hissedeceğimiz normal hayatlarımıza dönebilmek için sağlık altyapısını destekleyecek ve Kovid-19 aşısının yaygınlaştırılmasıyla ciddiyetini koruyan vaka oranını düşüreceğiz." dedi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi de OHAL sayesinde, ay sonu yaşanacak ulusal bayramlardaki olası insan trafiğinde, vaka artışını önlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Karara göre Tokyo, Osaka, Hokkaido, Aiçi ve Fukuoka dahil ülke genelinde 19 eyalette ay sonuna kadar OHAL uygulanacak.

Halihazırda 21 eyalette uygulanan OHAL, sadece Miyagi ve Okayama eyaletlerinde kaldırılacak.

OHAL kapsamında restoran ve barlarda alkol satışı yapılamayacak ve bu işletmelerin 20.00'ye kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Spor ve kültür sanat merkezleri, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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