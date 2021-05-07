Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan OHAL 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan OHAL 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan OHAL 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı eyaletlerde uygulanan ve 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in, ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Vaka oranlarının yükseliş trendini koruduğunu kaydeden Suga, söz konusu kararı hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirtti.

Karara göre OHAL Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Ek olarak 12 Mayıs'tan itibaren OHAL kapsamına Aiçi ve Fukuoka eyaletleri de dahil edilecek. Bu eyaletlerde de uygulama ay sonuna kadar sürecek.

Uygulama kapsamında restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin akşam en geç 20.00'ye kadar açık kalmasına izin verilecek.

Kurala riayet etmeyen işletmelere 300 bin yene (yaklaşık 2 bin 750 dolar) kadar para cezası kesilebilecek.

Kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul etmeleri halinde alışveriş merkezleri ve eğlence yerlerinin kısa süreli açık kalmalarına izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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