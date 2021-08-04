Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 1800'den fazla işletme iflas etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 1800'den fazla işletme iflas etti

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 1800'den fazla işletme iflas etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şubat 2020'den bu yana 1860 işletme iflas etti.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şubat 2020'den bu yana 1860 işletme iflas etti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Teikoku Databank, Şubat 2020'den bu yana iflas ve adli tasfiye başvurusu yapan şirketleri incelemeye aldı.

Buna göre, ülke genelinde 1860 işletme iflas etti. Bunlar arasında ilk sırada 300'den fazla firmayla yeme içme sektörü bulunuyor.

Son bir yılda 180 inşaat firması, 100 turizm konaklama firması ve 100 gıda toptancısı battı.

Haberde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin dördüncü kez uzatılması nedeniyle iflas sayılarının yükselmeyi sürdüreceğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Son dakika: Bakan Soylu: '(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Son dakika: Bakan Soylu: "(Orman yangınları) Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Haydar Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 1800'den fazla işletme iflas etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 07:53:24. #1.14#

title