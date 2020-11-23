Japonya'da Kovid-19'dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da Kovid-19'dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir

23.11.2020 05:17 | Son Güncelleme: 23.11.2020 05:20
Japonya'da Kovid-19'dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke geneli günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası, iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" destekleri askıya alınacak.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke geneli günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası, iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" destekleri askıya alınacak.

Kabinenin Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Üyesi Nişimura Yasutoşi düzenlediği basın toplantısında, Japonya'nın birçok bölgesinde artış trendi göstermesi sonrası yeni tedbirlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta ortasından beri 2 bin vakanın altına düşmeyen günlük yeni vaka oranına ve dün itibarıyla ölümlerin 2 bin 1'e ulaştığına dikkati çeken Nişimura, iç turizme yönelik teşvik programlarının kısmen daraltılacağını belirtti.

"Yerel yönetimlerle beraberce yeni politikalar uygulayacağız." diyen Nişimura, tedbirlerin "salgın seyrinin olağan üstü hal şartlarına evrilmeden" derhal alınması gerektiğini vurguladı.

Nişimura, "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" kupon programlarına yönelik kısıtlamalar uygulanacağını kaydederek Japonya Turizm Ajansının (JTA) seyahat ajanslarından riskli yerlere yönelik rezervasyon kabullerini iptal etmesini talep edebileceğini söyledi.

Kyodo ajansına göre, program kapsamında önceden yer ayırtılan seyahatlere yönelik bilet geri ödemesi sağlanacak, spor ve sosyal etkinliklerdeki seyirci kapasiteleri düşürülecek.

Merkezi hükümet, hafta başında düzenlenecek Ulusal Valiler Birliği (NGA) toplantısından tedbirlere ilişkin çıkabilecek tavsiyeleri de bekleyecek.

Ana muhalefetten eleştiri

Kamu yayıncısı NHK'nin hafta sonu programında konuşan NGA Başkanı ve Tokuşima Valisi İizumi Kamon, "Aiçi'de Nagoya ve Hokkaido'da Sapporo kenti" örneğini vererek kampanya desteğinin eyaletler yerine, eyaletler içinde yüksek riskli kentlerde askıya alınmasını tavsiye etti.

Öte yandan, ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDP) lideri Edano Yukio, Hyogo eyaletinde katıldığı toplantıda, vaka artışına karşı alınacak tedbirlerin geciktiğini söyledi.

Başbakan Suga Yoşihide'nin "ekonominin canlandırılması ile salgın yayılımının engellenmesine yönelik denge politikasına" ilişkin Edano, "Yayılımı engelleyebildikten sonra ancak ekonomiyi hareket ettirebileceğiz. Bu konuda net olarak yön değiştirilmelidir." dedi.

Tokyo ve Osaka en önde

Ülke geneli Kovid-19 vaka sayısı 133 bin 829'a, ölü sayısı 2 bin 1'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 37 bin 708'e, Osaka'da 17 bin 649'a çıktı.

Vakalar Kanagawa'da 11 bin 343'e, Aiçi'de 8 bin 831'e, Saitama'da 7 bin 611'e, Hokkaido'da 7 bin 163'e, Çiba'da 6 bin 373'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

Osmangazi'de sosyal destek 800 bini geçti
Osmangazi'de sosyal destek 800 bini geçti
Balıkesir'de MHP'li yöneticilerden askıya bin ekmek
Balıkesir'de MHP'li yöneticilerden askıya bin ekmek
Dönmez: 'Kovid-19 döneminde madenciliğimiz için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldık'
Dönmez: "Kovid-19 döneminde madenciliğimiz için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Nikol Paşinyan Ekrem İmamoğlu
Magazin Deniz Seki Berkun Oya Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Cenk Tosun Erol Bulut Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'da Kovid-19'dan ölümler 2 bini geçti, iç turizm destekleri askıya alınabilir - Tokyo
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 05:21:49. #1.15#
title