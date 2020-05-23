Japonya'da Kovid-19 aşısı için 9 projeye destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da Kovid-19 aşısı için 9 projeye destek

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretilmesi için 9 ayrı ulusal projeye toplam 7,2 milyar yen (66,9 milyon dolar) destek vereceğini duyurdu.

Japonya'da Kovid-19 aşısı için 9 projeye destek
23.05.2020 07:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 07:37

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretilmesi için 9 ayrı ulusal projeye toplam 7,2 milyar yen (66,9 milyon dolar) destek vereceğini duyurdu.

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Başbakan Abe Şinzo hükümetine bağlı Japonya Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Ajansı (AMED) tarafından finansal desteklenecek aşı projeleri seçildi.

Buna göre, aşı üretimi için seçilen 4 firma, 4 üniversite ve bir araştırma enstitüsü projelerine toplam 7,2 milyar yen değerinde (66,9 milyon dolar) devlet desteği verilecek.

Bu yılın ek mali bütçesinden karşılanacak destek, proje hacmine göre değişirken, temel araştırma ve klinik testler aşamalarında kullanılacak.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Osaka Üniversitesi ile AnGes Biyoeczacılık firması iş birliğindeki aşı projesinin Temmuz'da test aşamasına geçeceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Son Dakika: Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Son Dakika: Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Bergüzar Korel Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Mhp İzmir Rusya Pakistan
Şu an buradasınız: Japonya'da Kovid-19 aşısı için 9 projeye destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 07:40:20. #1.15#
title