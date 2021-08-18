Japonya'da Kovid-19'a yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi
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Japonya'da Kovid-19'a yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi

Japonya'da Kovid-19'a yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletildiği belirtildi.

Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletildiği belirtildi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği toplantıda, vaka artış trendini düşürmek istediklerini söyledi.

Nişimura Yasutoşi, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletilmesi kararını aldıklarını kaydetti.

Buna göre kısmi olağanüstü hal kapsamına Miyagi, Yamanaşi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroşima, Kagawa, Ehime ve Kagoşima eklendi.

20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni karara göre kısmi olağanüstü hal toplam 16 eyalette 12 Eylül'e kadar sürecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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