Japonya'da Kovid-19'a yönelik ek bütçe kabul edildi

Japonya'da Abe Şinzo hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sunduğu 25,6 trilyon yen (yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira) ek bütçe teklifi Danışman Meclisinden (Sangiin) geçerek yasalaştı.

Japonya'da Abe Şinzo hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sunduğu 25,6 trilyon yen (yaklaşık 1 trilyon 669 milyar lira) ek bütçe teklifi Danışman Meclisinden (Sangiin) geçerek yasalaştı.Başbakan Abe Şinzo, ek bütçe kararnamesinin kabulünden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un piyasalara etkisi ve ek paketin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Abe, daha önce 16,8 trilyon yen hacminde sunulan Kovid-19 ek mali paket teklifinin, yapılan değişikliklerle toplamda 25,6 trilyon yen hacmine genişletilerek mecliste onaylandığını söyledi.

Ek bütçe kapsamında, ülke çapında küçük ve orta ölçekli işletmelerin her birine 2 milyon yen (131 bin lira) verileceği bilgisini paylaşan Abe, salgın sürecinde iş çevrelerinin korumak ve gelir kaybına uğramış her vatandaşı ek destekten yararlandırmak istediklerini belirtti.

Abe, ilk teklifte hane başına 300 bin yen ödenmesi kararının, yeni teklifte ülke çapında kişi başına bir defaya mahsus olmak üzere 100 bin yen (6 bin 500 lira) nakit ödemesi şekline dönüştürüldüğünü kaydetti.

Takviye edilen 2020 bütçesinde yerel hükümetlere finansman, kredi programları, vergi ödemelerinin ertelenmesinin sağlanması için hesap açığı fonunun oluşturulması da yer alıyor.

OHAL mayıs sonuna uzatılabilir

Öte yandan Abe, ülke genelinde uygulanan ve 6 Mayıs'ta sonlandırılacak olağanüstü halin uzatılabileceği sinyalini vererek, "Anlaşılan o ki 7 Mayıs'ta normale dönmüş olması zor." dedi.

Abe, salgında hükümetin oluşturduğu uzman heyetinden OHAL'in uzatılmasına ilişkin tavsiye alacaklarını belirtti.

Abe, "Hepimiz dayanabileceğimiz bir mücadeleye hazırlanmalıyız. Dışarı çıkmaktan kaçının, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyun." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının omuzlarında büyük bir yük taşıdıklarını dile getiren Abe, ülkesinin salgınla mücadelede kritik bir eşiği dönmek üzere olduğunu savundu.

Kanagawa'da 1000 vaka eşiği geçildi

Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayıları son 24 saatte 145 artarak 14 bin 976'ya, ölü sayısı 7 artışla 455'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 4 bin 152, Osaka'da 1625, Kanagawa'da 1006, Saitama'da 848, Çiba'da 830, Hokkaido'da 767'ye çıktı.

Kaynak: AA