Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi
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Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kapsamı genişletildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamına dahil edildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamına dahil edildi.

Ülkede, halihazırda Tokyo, Kyoto, Hyogo, Osaka, Aiçi ve Fukuoka eyaletlerinde süren OHAL kapsamına bu sabah itibarıyla Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri de alındı.

Böylelikle OHAL kapsamı, ülke geneli 9 eyalete genişletildi. Tüm bölgelerde OHAL süresi 31 Mayıs'ta sona erecek.

OHAL uygulanan bölgelerde, restoran ve barların en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade ediliyor, alkol satışına ise izin verilmiyor.

Kültürel ve sportif etkinlik yapan yerlerden ise kapasitelerinin yüzde 50'sine kadar müşteri kabul etmeleri isteniyor.

Kurallara riayet etmeyen işletmelere, 300 bin yene (2 bin 750 dolar) kadar ceza kesilebiliyor.

Yarı-OHAL de genişletildi

Ülkede, Saitama, Çiba, Kanagawa, Gifu, Mie, Ehime, Okinawa eyaletlerindeki yarı-OHAL uygulaması ise 31 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu sabah itibarıyla uygulamaya Gunma, İşikawa ve Kumamoto eyaletleri de dahil edildi. Bu eyaletlerde, yarı-OHAL 13 Haziran'da bitecek.

Yarı-OHAL kapsamında restoran ve barlardan daha erken kapanmaları talep ediliyor. Riayet etmeyenlere 200 bin yene (1825 dolar) kadar ceza verilebiliyor.

Vaka sayısı 680 bini geçti

Öte yandan Başbakan Suga Yoşihide, Ulusal Valiler Birliğinin (NGA) ülke geneli OHAL uygulanması talebini kabul etmedi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 680 bin 242'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 11 bin 490'a yükseldi.

Ülke genelinde 1231 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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