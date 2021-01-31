Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak
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Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak

31.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 07:40
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağı bildirildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağı bildirildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen OHAL bir ay süreyle uzatılacak.

Başbakan Suga Yoşihide'nin yakın çalışma ekibine, bölgelerde "bir süre daha vaka seyrinin gözlemleneceğini" aktardığı ve ardından OHAL'in bazı eyaletlerde uzatılmasına yönelik talimat vereceği kaydedildi.

Vakalarının düşüş trendi göstermediği başkent Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ile Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil toplam 8 eyalette OHAL şubat sonuna uzatılacak.

Hükümetin, vakalarının artış trendini kaybettiği Toçigi'de şubatın ilk hafta sonunda OHAL'i kaldıracağı, Aiçi ile Gifu'da ise yeterli vaka düşüş oranı hedefinin yakalanmasını bekleyeceği belirtildi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi'nin, OHAL'in kapsamına ilişkin hükümete bağlı Kovid-19 danışman heyet ile görüşeceğini söyledi.

Heyetin kamuoyuna duyuracağı tavsiye kararı sonrası, hükümetin gelecek hafta içinde OHAL'i uzattığını duyurması bekleniyor.

Kovid-19 vaka sayısı 388 bin 15'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 701'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 99 bin 208'e, Osaka'da 43 bin 508'e, Kanagawa'da 40 bin 371'e, Saitama'da 24 bin 946'ya, Aiçi'de 23 bin 926'ya, Çiba'da 22 bin 89'a, Hokkaido'da 17 bin 342'ye, Hyogo'da 16 bin 357'ye, Fukuoka'da 16 bin 49'a, Kyoto'da 8 bin 371'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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