Japonya'da Kovid-19'a karşı rekor ek bütçe Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik 31,9 trilyon yenlik (297 milyar dolar) rekor ek bütçe taslağını onayladı.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik 31,9 trilyon yenlik (297 milyar dolar) rekor ek bütçe taslağını onayladı.

Başbakan Abe Şinzo hükümetinin hafta başında Şuugiin'e sunduğu ikinci ek bütçe, mecliste muhalefet partilerinin tamamına yakınının desteğini alarak kabul edildi.

Ekonomik zarara uğrayan küçük ve ortak ölçekli işletmeleri destekleyecek bütçe, yaşam tehlikesine rağmen hizmet veren sağlık çalışanlarına nakit finans desteği imkanını da içeriyor.

Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü sağlık tesislerinin her bir çalışanına birer defalığına 200 bin yen ödenmenin öngörüldüğü bütçede, solunum tedavilerine yönelik yataklarını hastaların hizmete sunan hastanelerin çalışanlarına da birer defalığına 100 bin yen ödeme yapılması yer alıyor.

Kepenk indiren küçük ve ortak ölçekli işletmelerin personeli için günlük 8 bin 330 yen olan ödemenin 15 bin yene çıkarılmasının planlandığı bütçede, 10 trilyon yen değerinde ihtiyat akçesi de bulunuyor.

Japonya'da, 2008 mali krizinde açıklanan 56 trilyon yenlik destek paketinin neredeyse 2 katı değerinde, 108 trilyon yenlik ek paket nisan ayı başında açıklanmıştı.

Hükümet, kabul edilen ikinci bütçe taslağının, ek kredi ve yatırım yardımlarıyla toplamda 117 trilyon yen değerine ulaşacağını belirtiyor.

Tamamıyla devlet tahvillerinden karşılanan ve ülke tarihinin en yüksek hacimli ek bütçe paketinin, cuma günü Japonya Danışman Meclisi'nden geçerek yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: AA