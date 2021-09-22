Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak - Haberler
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Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) ay sonunda kaldırılacağı bildirildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) ay sonunda kaldırılacağı bildirildi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, vaka seyrinde "iyileşme" yaşandığını söyledi.

Nişimura, "(Vakalar) Ülke geneli düşüş eğiliminde ve Tokyo'daki göstergeler önemli ölçüde iyileşti." ifadelerini kullandı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, düşüş trendi sergileyen Kovid-19 vakaları sonrası ülkede OHAL kaldırılacak.

Gelecek hafta başında Başbakan Suga Yoşihide, Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve Kabine Üyesi Nişimura ile salgının son durumunu görüşecek.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiye sonrası, Başbakan Suga OHAL'e yönelik resmi kararı gelecek hafta içinde açıklayacak.

OHAL Japonya'da başkent Tokyo ile çevre metropolleri dahil halihazırda toplam 19 eyalette uygulanıyor.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 681 bin 794'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 297'ye yükseldi.

Ülke genelinde 1429 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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