Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 20 Haziran'a uzatılacak
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Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 20 Haziran'a uzatılacak

Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 20 Haziran'a uzatılacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası başkent Tokyo dahil 9 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini üç hafta uzatacak.

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası başkent Tokyo dahil 9 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini üç hafta uzatacak.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Suga Yoşihide, bazı bölgelerde Kovid-19 vaka oranının düştüğünü ancak genel kapsamda vaka seyrinin halen yüksek seyrettiğini söyledi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi de "Vaka oranları yönetilebilir düzeye çekilmesi gerekiyor ki yeniden ani yükselişlere hazırlıklı olunmalı" diye konuştu.

Kyodo ajansının haberine göre hükümet, 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan uygulamayı 20 Haziran'a uzatacak.

Böylelikle Tokyo, Osaka, Hokkaido, Aiçi, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroşima ve Fukuoka eyaletlerinde OHAL şartları üç hafta daha uygulanacak.

Uygulamanın uzatıldığına yönelik son kararı Başbakan Suga, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiye sonrası açıklayacak.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 735 bin 496'ya, ölü sayısı 12 bin 759'a yükseldi. Ülke genelinde 1371 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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