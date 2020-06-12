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Japonya'da Kovid-19'a karşı 297 milyar dolarlık rekor ek bütçe yasalaştı

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik 31,9 trilyon yenlik (297 milyar dolar) rekor ek bütçe Danışman Meclisi'nden (Sangiin) geçerek yasalaştı.

Japonya'da Kovid-19'a karşı 297 milyar dolarlık rekor ek bütçe yasalaştı
12.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:00

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik 31,9 trilyon yenlik (297 milyar dolar) rekor ek bütçe Danışman Meclisi'nden (Sangiin) geçerek yasalaştı.

Nisanda yasalaşan 25,6 trilyon yenlik (239 milyar dolar) ilk ek bütçe sonrası, tamamıyla devlet tahvillerinden karşılanan ve ülke tarihinin en hacimli ek bütçesi Sangiin'de kanunlaştırıldı.

Bütçe, salgında ekonomik zarara uğrayan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile yaşam tehlikesine rağmen hizmet veren sağlık çalışanlarına nakit finans desteği imkanını içeriyor.

Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü sağlık tesislerinin her bir çalışanına birer defalığına 200 bin yen ödenmesinin öngörüldüğü bütçede, solunum tedavilerine yönelik yataklarını hastaların hizmete sunan hastanelerin çalışanlarına da birer defalığına 100 bin yen ödeme yapılması yer alıyor.

Nakit sıkıntısı çeken küçük işletmelerinin kira desteği kapsamında 6 milyon yene (55 bin dolar) kadar destek alabileceği bütçede, önce 10 trilyon yen değerinde açıklanan ihtiyat akçesinin, muhalefet cephesinin eleştirileri üzerine 5 trilyon yene indirilmesi kararlaştırıldı.

Hükümet yasalaşan ikinci bütçenin, ek kredi ve yatırım yardımlarıyla toplamda 117 trilyon yen değerine ulaşacağını belirtiyor.

Öte yandan bütçenin, 2008 küresel mali krizinden bu yana ilk kez, Japonya'nın borç bağımlılığı oranını yüzde 50'nin üzerine çıkaracağı iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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