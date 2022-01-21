Japonya'da Kovid-19'a karşı 16 eyalette kısmi OHAL yürürlükte

Japonya'da kapsamı Tokyo dahil 16 eyalete genişletilen Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hal (OHAL) devreye girdi.

Günlük vaka sayısının hafta içinde rekor kırması sonrası, hükümet kısmi OHAL kapsamını genişletti.

Uygulama, başkent Tokyo dahil ülkenin farklı bölgelerindeki 16 eyalette uygulanacak.

Tokyo ve çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa ile Aiçi, Gifu, Mie, Miyazaki, Kumamoto, Nagazaki, Niigata, Gunma ve Kagawa'daki uygulama 13 Şubat'a dek yürürlükte kalacak.

Böylelikle 47 eyaletin yer aldığı Japonya'nın üçte birinde kısmi olağanüstü hal devreye girmiş oldu.

Uygulama, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halka eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.

Ülke geneli vaka sayıları 18 Ocak'ta 30 bin, 19 Ocak'ta 40 bin, dün 46 bin seviyesini geçmişti.

Ocak 2022'nin ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası 19 günde vakaların 90 kattan fazla artması dikkati çekmişti.

İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı dün itibarıyla 2 milyon 26 bin 560'a yükselmişti.

Ülkede vaka sayısı 1 milyonun üzerine, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında çıkmıştı.