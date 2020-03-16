Japonya'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

Japonya'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı açıklandı.

16.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:10
Japonya'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı açıklandı. Ülkedeki vaka sayısı da bin 530'a yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen korona virüsü nedeniyle Japonya'da yaşanan can kayıplarına yenileri eklendi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı duyuruldu. Ölüm vakalarının 7'sinin daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde bulundukları kaydedilirken, gemi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden de 24 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

VAKA SAYISI BİN 500'Ü AŞTI

Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülke genelindeki toplam vaka sayısı da bin 530'a ulaştı. Vakaların 804'ü Japonya genelinden bildirildi. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

JAPONYA'DAKİ KARANTİNA GEMİSİNDEN TAHLİYE EDİLEN SON GRUP DA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Japonya'da karantina altına alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinden tahliye edilen 145 kişilik grubun ek karantina süresinin de tamamlandığı bildirildi. 19 Şubat'ta kademeli olarak sona eren karantinanın ardından tedbir amacıyla 1 Mart'a dek gemide kalan 145 yolcu ve mürettebatın, hükümetin tahsis ettiği tesiste uygulanan 2 haftalık ek gözetim süreci de tamamlandı. 2 haftalık ek karantina süresinin dolmasının ardından yapılan testlerin negatif çıkması üzerine 145 kişi özgürlüğüne kavuştu. Diamond Princess adlı yolcu gemisinin yolcu ve mürettebatında toplam 712 kişide korona virüsü tespit edilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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