Japonya'da korona virüsüne karşı OHAL ilan edildi
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Hükümet, Japonya, Tokyo, Güncel

Japonya'da korona virüsüne karşı OHAL ilan edildi

Japonya'da hükümet ülkede hızla artan korona virüsü vakaları karşısında OHAL ilan etti.

07.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:32
Japonya'da korona virüsüne karşı OHAL ilan edildi

Japonya'da hükümet ülkede hızla artan korona virüsü vakaları karşısında OHAL ilan etti. Virüsün yayılmasını önlemeyi amaçlayan karar, Tokyo dahil 7 eyalette geçeli olacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da da hızla yayılan korona virüsü salgını karşısında Japonya hükümetinden kritik bir adım geldi. Dün, Çarşamba'ya kadar yürürlüğe gireceği basına yansıyan OHAL kararı bugün kamuoyuna resmen duyuruldu. Geçen ay muhalefet partilerinin de desteğiyle yapılan ve Başbakan Shinzo Abe'ye gerekli durumlarda OHAL ilanı yetkisi tanıyan yasal düzenleme kapsamında alınan karar, virüsle mücadele hükümete daha fazla yetki sağlayacak.

1 ay yürürlükte kalacak

Yarından itibaren yürürlüğe girecek olan OHAL kararı, geçeli olduğu bölgelerin valilerine halka evde kalma talimatı verme, okul vb devlet kurumlarının işleyişini kısıtlama, tiyatro, konser salonu ve stadyumlar gibi toplu etkinlik mekanlarının gibi kullanımını kısıtlama ya da geçici olarak kapanmasını talep etme yetkisi verecek.

Yasal yaptırım yok

OHAL kararının dayandığı Japonya yasalarının sınırları nedeniyle vatandaşlar, valiliklerden yapılan çağrılara uymamaları halinde cezai yaptırıma maruz kalmayacak. Çin ve İtalya gibi virüsten ciddi şekilde etkilenen ülkelerdekine benzer sokağa çıkma yasağı ya da şehir karantinası gibi zorunlu önlemler alınamayacak. Kararın geçerli olduğu bölgelerdeki ticari işletmeler de faaliyetlerini durdurmaya zorlanmayacak.

Şartlı kamulaştırma hakkı

Vatandaşları direk olarak etkileyecek zorlayıcı tedbirler olmamasına rağmen, hükümet virüsle mücadelede birçok yetki kullanabilecek. Valiler, özel arazileri ve binaları, sahiplerinin makul neden olmaksızın kullanımına izin vermemesi durumunda virüsle mücadele kapsamında kamulaştırabilecek. Ayrıca ilaç ve gıda şirketlerine stok yasağı getirebilecek olan valiler, virüsle mücadelede acil gerekli olan malzemelerin halka ulaştırılması için özel firmalardan yardım alabilecek.

7 bölgede geçerli olacak

Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak OHAL uygulaması, yarından itibaren uygulamaya konacak ve 1 ay boyunca yürürlükte kalacak. - TOKYO

Kaynak: İHA

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