Japonya'da korona virüsünden 2 yeni ölüm
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Japonya, Wuhan, Güncel

Japonya'da korona virüsünden 2 yeni ölüm

Japonya'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 14'e yükseldi.

08.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:05
Japonya'da korona virüsünden 2 yeni ölüm

Japonya'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 14'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da da hızla yayılmaya devam eden korona virüsünün bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce virüs nedeniyle karantina altına alınan geminin yolcularından bir kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Hong Konglu olduğu öğrenilen yolcunun yaşı ya da cinsiyetine ilişkin açıklama yapılmadı. Ayrıca Japonya'nın Nagoya şehrinde yaşayan yaşlı bir erkeğin de korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, ülkenin farklı eyaletlerinde ise ölü sayısı 7'ye çıktı. Japonya'da şimdiye dek toplam 14 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

TOPLAM VAKA SAYISI BİN 159'A YÜKSELDİ

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 159'a yükseldi. Vakaların 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinde 449 vaka bildirildiği açıklandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

EN FAZLA YAYILDIĞI EYALET HOKKAİDO

Eyaletlere göre vaka sayılarının dağılımında Hokkaido 98 vaka ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, onu 70 vaka ile Aichi izledi. Tokyo'da şimdiye dek 64 vaka saptanırken, Kanagawa'da da 41 vakaya rastlandı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. Dün itibarıyla iyileşme belirtisi gösteren 311 kişinin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren 61 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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