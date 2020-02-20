Japonya'da korona virüsü vaka sayısı 709'a yükseldi

20.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:39

Japonya'nın Sapporo ve Fukuoka şehirlerinde yeni korona virüsü vakalarının görülmesiyle ülkede tespit edilmiş toplam vaka sayısı 709'a yükseldi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle endişe yaşayan Japonya'da, vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bugün ülkenin kuzeyindeki Sapporo şehrinden 40'lı yaşlarıdaki bir erkekte daha korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Fukuoka şehrinden 60'lı yaşlardaki bir erkekte de virüs tespit edildiği bildirildi. Böylece, karantinanın dün itibariyle sona erdiği Diamond Princess adlı yolcu gemisinden görülen 621 vaka dışında, Japonya'nın farklı bölgelerinden bildirilen vaka sayısı 88 oldu. Son gelişmeler, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 709'a çıkardı.



Ölüm haberi gelmişti



Şimdiye dek korona virüsünden bir kişinin hayatını kaybettiği Japonya'dan bugün kötü haber gelmiş, geçen hafta karantina gemisindeyken virüs taşıdığı belirlenen 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ülkede korona virüsünden ölenlerin sayısı 3'e yükselmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA