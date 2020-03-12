Japonya'da korona virüsü vak'a sayısı bin 355'e yükseldi
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Dünya Sağlık Örgütü, Japonya, Güncel

Japonya'da korona virüsü vak'a sayısı bin 355'e yükseldi

Japonya'da korona virüsü vak'a sayısı bin 355'e ulaşırken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

12.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:45
Japonya'da korona virüsü vak'a sayısı bin 355'e yükseldi

Japonya'da korona virüsü vak'a sayısı bin 355'e ulaşırken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi' (küresel salgın) olarak adlandırılan Korona virüsü salgını Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Sağlık yetkililerinden alınan verilere göre Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vak'a sayısı bin 355'e yükseldi. Ülke genelindeki vak'aların 696'sını daha önce karantina altına alınan gemideki yolcular oluştururken, gemi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 645 kişinin enfekte olduğu öğrenildi. Hükümetin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vak'a sayısına dahil olduğu belirtildi.

EN FAZLA VAK'A HOKKAİDO'DA

Günlerdir en fazla vak'anın kayda geçtiği eyalet olma özelliğini koruyan Hokkaido'da vak'a sayısı 128'e çıkarken, ikinci en fazla vak'anın tespit edildiği Aichi'de ise vak'a sayısı 105' yükseldi. Osaka'da 80 vak'a kayda geçtiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Tokyo'da ise 70 vak'a tespit edildiğini duyurdu. Diğer vak'aların ise ülkenin farklı eyaletlerinden olduğu ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir kişinin daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ülkede ölü sayısı 24'e yükseldiği duyuruldu. Ölüm vak'alarının 7'sini daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu açıklanırken, ülke genelindeki farklı eyaletlerden de 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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