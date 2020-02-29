Japonya'da Korona virüsü ölümleri artıyor

29.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:29

Japonya'da daha önce Korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemiden 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.



Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi.



11 kişi hayatını kaybetti



Son ölüm haberleri, ülkede karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 6'ya çıkardı. Daha önce de gemi dışından 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede bugüne dek korona virüsü nedeniyle gerçekleşen ölüm vak'alarının sayısı 11 olarak biliniyor.



Vak'alara yenileri ekleniyor



Öte yandan, Japonya'dan bugün bildirilen yeni korona virüsü vak'aları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak'a sayısını 939'a çıkardı. Toplam vak'aların 705'ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor. - TOKYO

Kaynak: İHA