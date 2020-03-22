Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 45'e ulaştı Japonya'da bir kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 45'e, vaka sayısı ise bin 772'ye yükseldi.

Japonya'da bir kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 45'e, vaka sayısı ise bin 772'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Japonya'da bir can daha aldı. Osaka eyaletinden bir hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölü sayısı 45'e yükseldi. Diamond Princess adlı karantina gemisinin yolcuları arasından 8 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki eyaletlerden yaşamını yitirenlerin sayısının ise 37'ye ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalar bildirildi

Japonya'nın Hiroshima, Kanagawa bölgelerinden bildirilen yeni korona virüsü vakaları ise ülkedeki toplam vaka sayısını bin 772'ye yükseltti. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 712 kişide korona virüsüne rastlandığı hatırlatılırken, gemi dışında ülkenin farklı eyaletlerinden bin 60 vaka bildirildiği kaydedildi.

Sağlık durumları ciddi

Japonya'da 12'si karantina gemisinden toplam 61 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, 551'i aynı geminin yolcu ve mürettebatından toplam 766 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği açıklandı. - TOKYO

Kaynak: İHA