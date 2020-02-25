Japonya'da korona virüsü nedeniyle ligler ertelendi

25.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:05

Japonya'nın profesyonel futbol ligi J Lig, korona virüsünün yayılma riski nedeniyle önümüzdeki 3 hafta boyunca oynanacak tüm maçları erteleme kararı aldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüsü, Japonya'da endişe yaratmaya devam ediyor. Ülkenin profesyonel futbol ligi olan J Lig, önümüzdeki günlerde oynanacak maçları korona virüsü riski nedeniyle erteleme kararı aldı. J Lig Başkanı Mitsuru Murai, bugün düzenlediği basın toplantısında 15 Mart'a kadar yapılması planlanan 94 maçın hepsinin erteleneceğini duyurdu. Murai toplantıda, virüsün yayılmasını önleme çabalarına mümkün olan en fazla katkıyı sağlayacaklarını da ifade etti.

Ertelenen karşılaşmaların J1, J2 ve J3 kategorilerindeki maçlar olduğu belirtildi.

VİRÜS KAYNAKLI İLK ERTELEME

Daha önce 2011'de ülkede meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından maçlarını iptal eden J Lig, ilk kez bir virüs tehdidi karşısında musabaka erteledi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı bir etkinlik başta olmak üzere, ülke genelindeki bazı etkinlikler korona virüsü nedeniyle iptal edilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA