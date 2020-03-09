Japonya'da korona virüsü durdurulamıyor
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Japonya, Wuhan, Güncel

Japonya'da korona virüsü durdurulamıyor

Japonya'da ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı bin 193'e yükseldi.

09.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:30
Japonya'da korona virüsü durdurulamıyor

Japonya'da ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı bin 193'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana dünyanın farklı ülkelerinde yayılmaya devam eden ölümcül korona virüsü Japonya'da etkisini sürdürüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki korona virüsü vakalarının sayısı bin 193'e yükseldi. Vakaların 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 483 vaka bildirildiği açıklandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

HOKKAİDO'DA VAKA SAYISI 100'Ü AŞTI

Eyaletlere göre vaka sayılarının dağılımında Hokkaido 101 vaka ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, Aichi'den ise 80 vaka bildirildi. Tokyo'da şu ana kadar 64 vaka saptanırken, Kanagawa'da da 41 vakaya rastlandı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. Cuma günü itibariyle iyileşme belirtisi gösteren toplam 311 kişinin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren 61 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

14 KİŞİ ÖLDÜ

Daha önce Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanmış, gemi yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmişti. Karantina gemisi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden de 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Böylelikle korona virüsü Japonya'da 14 kişinin ölümüne neden oldu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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