Japonya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 108'e yükseldi Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 777'ye yükseldi.

Japonya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 777'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden öldürücü korona virüsü Japonya'da 4 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bu akşam itibariyle Japonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 11 kişi haricinde, Japonya genelinde 97 kişi korona virüsüne yenik düştü.

Vaka sayısı artmaya devam ediyor

Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı ise 4 bin 777'ye yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden bildirilen korona virüsü vakaları 4 bin 65'e ulaştı.

OHAL bekleniyor

Korona virüsü vakalarının hızla artmaya devam ettiği Japonya'da hükümetin OHAL ilan etmeye hazırlandığı kamuoyuna yansımış, OHAL kararının ülkenin 7 eyaletini kapsayacağı bildirilmişti. Kararın en geç çarşamba gününe kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İHA