Japonya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor
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Japonya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Japonya'da 4 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 88'e yükseldi.

04.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:35
Japonya'da korona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Japonya'da 4 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 88'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan öldürücü korona virüsü Japonya'da 4 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine, son gelişmeler ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 88'e çıkardı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 11 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 77 ölüm vakası bildirildi.

Vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı ise 3 bin 854'e çıktı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelinde 3 bin 142 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi. 73 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye kadar bin 133 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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