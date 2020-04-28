Japonya'da korona ölümlerine yenileri eklendi Japonya'da 41 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 426'ya yükseldi.

Japonya'da 41 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 426'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 14 bin 600'e ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel salgın halini alan korona virüsü, Japonya'da dünden bu yana 41 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmelerle birlikte ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 426'ya yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 413 kişinin korona virüsüne yenik düştüğü açıklandı.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Bugün 112'si başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 275 yeni vaka, Japonya'daki toplam vaka sayısını 14 bin 600'e taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülkenin farkı eyaletlerinden 13 bin 888 kişiye korona virüsünün bulaştığı açıklandı.

300'Ü AŞKIN HASTANIN DURUMU AĞIR

Öte yandan, Japonya genelindeki 309 korona virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek virüsü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen hasta sayısının da 3 bin 838'e yükseldiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA