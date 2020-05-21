Japonya'da korona 3 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
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Japonya'da korona 3 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

Japonya'daki bir araştırma enstitüsü, korona virüs pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle ülkede 3.1 milyon kişinin işsiz kalabileceğini ortaya koydu.

Japonya'da korona 3 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
21.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:50

Japonya'daki bir araştırma enstitüsü, korona virüs pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle ülkede 3.1 milyon kişinin işsiz kalabileceğini ortaya koydu.

Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir kriz halini alan korona virüs pandemisi ülke ekonomilerini tehdit ediyor. Japonya'daki Nagoya merkezli Chubu Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün yaptığı çalışma, pandeminin ekonomi üzerindeki etkisinin 2008 küresel krizinden daha derin olabileceğini ortaya koydu. Küresel salgının ancak bu yılın sonunda kontrol altına alınabildiği en kötü senaryoyu mercek altına alan uzmanlar, bu durumda ülkedeki işçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 4.5'lik düşüş görülebileceğini belirtti.

BU KEZ DAHA CİDDİ

2008 mali yılında Lehman Brothers Holding'in çöküşünün ardından tetiklenen kriz sonrası Japonya'da yaklaşık 950 bin kişinin işini kaybettiğine dikkat çekilen çalışmada, o dönem işçi sayısında yaşanan düşüsün yüzde 1.5'te kaldığı hatırlatıldı.

BAZI SEKTÖRLERDE KAYGI BÜYÜK

Çalışmada ayrıca toptan ve perakende ile turizm ve restoran sektörlerinde tüketimi artıran yabancı turistlerin sayısındaki düşüş eğiliminin Mart ayına dek sürecebileceği değerlendirildi. Bu manzara karşısında toptan ve perakende sektöründe 845 bin, imalat sektöründe ise 614 bin kişinin işini kaybedebileceğini öngören uzmanlar, sayının konaklama ve restoran sektörlerinde de 589 bini bulabileceği tahmininde bulundu. Diğer sektörlerle birlikte Mart ayına kadar toplam 3.1 milyon kişinin işsiz kalabileceği uyarısı yapıldı.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Japonya'da işsizlik oranı Mart ayında yüzde 2.5'la bir yıllık en yüksek seviyeye yükselirken, bu gelişme küresel salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine işaret olarak yorumlandı. Analistler ve hükümet yetkilileri ise, durumun takip eden aylarda daha da kötüleşebileceği endişesi taşıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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