Japonya'da korkutan tablo

04.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:48

Japonya'da yeni korona virüsü vak'aları, birlikte ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vak'a sayısını bine çıkardı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Hyogo, Oita, Hokkaido, Kanagawa, Tokyo, Kyoto, Osaka ve Aichi bölgelerinden teyit edilen yeni vak'alarla ülke genelindeki toplam vak'a sayısının bine çıktığı açıklandı. Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 706 yolcu ve mürettebatın toplam vak'a sayısına dahil olduğu belirtilirken, toplam vak'aların 280'ini ise ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirilen vak'aların oluşturduğu açıklandı. Ayrıca hükümetin daha önce Wuhan'dan tahliye ettiği korona virüsü taşıyıcısı 14 kişinin de toplam sayıya dahil olduğu kaydedildi.



Hokkaido başı çekiyor



Eyaletlere göre dağılımda, Hokkaido 79 vak'a ile virüsün en fazla görüldüğü bölge olurken, Hokkaido'yu 41 vak'a ile Aichi izledi. Tokyo'da 40 vak'a tespit edildiği bildirilirken, Kanagawa'dan 31, Chiba'dan da 14 vaka rapor edildi. Diğer vak'alar ise ülkenin farklı eyaletlerinde teyit edildi. Ayrıca bugün Yamaguchi eyaletinden de ilk vak'a kayıtlara geçti.



Bilanço ağırlaşıyor



Son olarak daha önce Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından birinin daha hayatını kaybettiği açıklanmış, gemi yolcuları arasından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmişti. Gemi yolcuları haricinde, Japonya'nın farklı bölgelerinden de 6 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vak'alarının toplam sayısı 13'e çıkmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA