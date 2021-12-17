Japonya'da klinikte çıkan yangında 5 kişi öldü
Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 5 kişi öldü.
Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 5 kişi öldü.
Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.
Osaka eyalet birimlerine yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine 70 itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi.
Eyalet itfaiyesine göre, yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.
Yangında 17'si erkek, 10'u kadın 28 kişi ağır yaralandı.
Yaralananlardan 27'si ani kalp durması tanısıyla hastaneye kaldırıldı.
Kamu yayıncısı NHK, şimdiye kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Eyalet emniyet birimleri, yangının, 60 yaşlarında bir kişinin kağıt çantasından sızan sıvıdan kaynaklandığı ve kundaklama olabileceği yönünde istihbarat edindiklerini aktardı.
Kliniğin, psikosomatik ve psikiyatrik tedavi hizmeti verdiği bildirildi.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri