Japonya'da kızına tecavüz eden babanın serbest bırakılması halkı sokağa döktü

Japonya'da kızına tecavüz eden babanın serbest bırakılması halkı sokağa döktü

İnsan hakları savunucuları Japonya'nın dört bir tarafında kızına yıllar boyunca tecavüz etmesine rağmen serbest bırakılan adamın cezasız kalmaması için sokaklara dökülmeye devam ediyor.

12.09.2019 15:15
Japonya'da kızına tecavüz eden babanın serbest bırakılması halkı sokağa döktü

İnsan hakları savunucuları Japonya'da kızına yıllar boyunca tecavüz etmesine rağmen serbest bırakılan babanın cezasız kalmaması için sokaklardaki eylemini sürdürüyor.


Japonya'da bir mahkeme, genç kızın rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlandığını gösteren raporlara rağmen şüpheliyi tahliye etmiş ve gerekçe olarak kızın şiddette maruz kaldığını ispat edememesine bağlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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