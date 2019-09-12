Japonya'da kızına tecavüz eden babanın serbest bırakılması halkı sokağa döktü

12.09.2019 15:15

İnsan hakları savunucuları Japonya'da kızına yıllar boyunca tecavüz etmesine rağmen serbest bırakılan babanın cezasız kalmaması için sokaklardaki eylemini sürdürüyor.



Japonya'da bir mahkeme, genç kızın rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlandığını gösteren raporlara rağmen şüpheliyi tahliye etmiş ve gerekçe olarak kızın şiddette maruz kaldığını ispat edememesine bağlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle