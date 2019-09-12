Japonya'da kızına tecavüz eden babanın serbest bırakılması halkı sokağa döktü
İnsan hakları savunucuları Japonya'nın dört bir tarafında kızına yıllar boyunca tecavüz etmesine rağmen serbest bırakılan adamın cezasız kalmaması için sokaklara dökülmeye devam ediyor.
İnsan hakları savunucuları Japonya'da kızına yıllar boyunca tecavüz etmesine rağmen serbest bırakılan babanın cezasız kalmaması için sokaklardaki eylemini sürdürüyor.
Japonya'da bir mahkeme, genç kızın rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlandığını gösteren raporlara rağmen şüpheliyi tahliye etmiş ve gerekçe olarak kızın şiddette maruz kaldığını ispat edememesine bağlamıştı. Euronews.com'da Görüntüle