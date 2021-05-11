Japonya'da kimyasal madde üreten fabrikada patlama
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Japonya'da kimyasal madde üreten fabrikada patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'nın Fukushima eyaletinde kimyasal maddeler üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralanırken, bölgede kimyasal gaz sızıntısı tespit edilmedi.

Japonya'nın Fukushima eyaletinde kimyasal maddeler üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralanırken, bölgede kimyasal gaz sızıntısı tespit edilmedi.

Japonya'nın Kuzeydoğu eyaleti Fukushima'da kimyasal maddeler üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Iwaki şehrinde sabah 07.45'de gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı. Yaralıların vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle tedaviye alındığı öğrenildi. Kozmetik ürünler ve boya üretiminde kullanılan çinko oksit ve çinko tozu gibi malzemeler üreten fabrikada meydana gelen patlama çevre bölgelerden de duyulurken, fabrikada kimyasal maddelerin üretiliyor olması bölge sakinleri arasında kısa süreli endişeye neden oldu.

Patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'da kimyasal madde üreten fabrikada patlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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