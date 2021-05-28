Japonya'da kimyasal madde taşıyan tankerle çarpışan kargo gemisi battı: 3 kayıp
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Japonya'da kimyasal madde taşıyan tankerle çarpışan kargo gemisi battı: 3 kayıp

Japonya'da kimyasal madde taşıyan tankerle çarpışan kargo gemisi battı: 3 kayıp
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın batısındaki Seto İç Denizi'nde kimyasal madde taşıyan tanker ile çarpışan kargo gemisinin batması sonucu 3 kişi kayboldu.

Japonya'nın batısındaki Seto İç Denizi'nde kimyasal madde taşıyan tanker ile çarpışan kargo gemisinin batması sonucu 3 kişi kayboldu.

Ehime eyaleti açıklarında Japon bandıralı 11 bin 454 tonluk Byakko kargo gemisi ile 2 bin 696 tonluk Marshall Adalarına kayıtlı kimyasal tanker Ulsan Pioneer dün gece çarpıştı.

Seto İç Denizinde yerel saatle 23.55'teki kaza sonrası 170 metrelik Byakko gemisi sabaha karşı 02.45 sularında battı.

Imabari Sahil Güvenliğine göre gemideki 12 mürettebattan 9 kişi kurtarıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

13 mürettebatın bulunduğu Ulsan Pioneer'da ise yaralanan olmadı.

Byakko'nun Kobe kentindeki işletmecisi Prince Kaiun firması, otomobil parçaları taşıyan kargo gemisinin Fukuoka'ya gitmek üzere Kobe limanından dün 16.30 gibi ayrıldığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberinde kimyasal tankerin ise bugün öğlen 14.00 sularında Osaka limanına ulaşmak üzere salı günü Çin'den yola çıktığı bildirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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