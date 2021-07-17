Japonya'da kayıplara karışan Ugandalı atletin kamptan kaçtığı ortaya çıktı

Japonya'nın Osaka eyaletindeki eğitim kampında kayıplara karışan Ugandalı milli atletin Covid-19 seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek Nagoya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

Japonya'nın Osaka eyaletindeki eğitim kampında kayıplara karışan Ugandalı milli atletin Covid-19 seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek Nagoya'ya kaçtığı ortaya çıktı. Ardında bıraktığı notta Japonya'da çalışmak istediğini belirten Julius Ssekitoleko, Uganda'ya dönmek istemediğini ifade etti.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 1 haftadan az bir süre kala Japonya, kayıp atlet skandalı ile gündeme geldi. Dün Osaka eyaletindeki olimpiyat kampında kayıplara karışan 20 yaşındaki Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun akıbeti belli oldu. Rutin Covid-19 testi için numune almaya gelen görevlinin odasında bulamadığı ve kaybolduğu açıklanan Ssekitoleko'nun salgın kapsamında olimpiyat takımlarına yönelik uygulanan seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek kamptan kaçtığı ortaya çıktı.

Tren bileti almış

Yerel otoritelerin yaptığı incelemede Ssekitoleko'nun kamp yakınındaki yerel bir tren istasyonundan 200 kilometre uzaklıktaki Nagoya'ya hızlı tren bileti aldığı ortaya çıktı. Ssekitoleko'nun Nagoya şehrinin bulunduğu Aichi eyaletini, bölgede yaşayan yoğun Ugandalı nüfusu nedeniyle tercih etmiş olabileceği belirtildi.

Not bulundu

Kamp alanında en son dün yerel saatle 12.30 sularında görülen Ssekitoleko'nun ardında bir not bıraktığı da ortaya çıktı. Yetkililere ithafen yazdığı mektupta Japonya'da kalarak çalışmak istediğini belirten Ssekitoleko'nun zor yaşam şartları nedeniyle Uganda'ya dönmek istemediğini ifade ettiği öğrenildi. Ssekitoleko'nun kampta bıraktığı eşyalarının ise ülkesinde yaşayan eşine teslim edilmesi talebinde bulunduğu açıklandı.

Ugandalı yetkililer kaçak halterciye ulaştı

Ayrıca, Uganda olimpiyat takımı yetkililerinin dün akşam saatlerinde telefonla ulaştığı Ssekitoleko'nun konuşacak durumda olmadığını belirterek telefonu kapattığı belirtildi. Yetkililer Ugandalı atleti bulmak için seferber olurken, yaşanan gelişme Covid-19 salgını nedeniyle tepkilerin odağında bulunan Tokyo Olimpiyatları'nın doğurduğu halk sağlığı riskini yeniden gündeme taşıdı.

Kaybolduğu açıklanmıştı

Eğitim kampı için ülkenin Osaka eyaletinde bulunan Uganda milli takımı ekibinden bir sporcunun dün kaybolduğu açıklanmış, Izumisano şehrindeki kampta kayıplara karışan 20 yaşındaki erkek sporcunun akıbetinin bilinmediği belirtilmişti. Daha sonra kamptan kaçtığı tespit edilen sporcunun halterci Julius Ssekitoleko olduğu ortaya çıkmıştı.

Karantinaya alınmışlardı

Oyunlara hazırlanmak üzere geçtiğimiz ay Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na inen 9 kişilik Uganda milli takımı ekibinden 1 kişinin karantina istasyonunda yapılan Covid-19 testinde pozitif sonuç verdiği açıklanmış, ekibin tamamının Japonya'ya gelmeden önce aşılandığı ve uçağa binişten önce yapılan PCR testinde negatif sonuç verdiği duyurulmuştu. Testi havaalanında pozitif çıkan ekip üyesinin karantinaya alındığı belirtilirken, diğer 8 kişinin Osaka'daki eğitim kampına gittiği kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra Osaka'ya giden ekipten bir kişide daha Covid-19'a rastlanması olimpiyatlar kapsamında alınan salgın önleme tedbirlerininin güvenilirliğini tartışma konusu haline getirmişti. Gelişmenin ardından tedbir karantinasına alınan diğer ekip üyeleri ancak geçtiğimiz hafta antrenmanlara başlayabilmişti.

1 haftadan az süre kaldı

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise kamuoyunun farklı kesimlerinden gelen itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını yinelemişti.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 835 bin 223'e, ölü sayısı da 15 bin 42'ye ulaşmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı