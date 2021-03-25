Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer tesisinin yeniden üretime geçmesi "güvenlik açıkları" sebebiyle ertelendi
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Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer tesisinin yeniden üretime geçmesi "güvenlik açıkları" sebebiyle ertelendi

25.03.2021 07:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:01
Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer tesisinin yeniden üretime geçmesi 'güvenlik açıkları' sebebiyle ertelendi

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'nin yeniden üretime geçmesinin "ciddi güvenlik açıkları" sebebiyle 1,5 yıl ertelenmesine karar verildi.

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'nin yeniden üretime geçmesinin "ciddi güvenlik açıkları" sebebiyle 1,5 yıl ertelenmesine karar verildi.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) Niigata eyaletinde Tokyo Electric Power (TEPCO) firması bünyesindeki tesisin yeniden üretime geçmesini engelleme kararı aldı.

NRA Başkanı Fuketa Toyoşi, açığın onarılmasını kapsayan planın 6 ay içinde hazırlanması gerektiğini, sonraki bir yıl sürede TEPCO'nun soruşturma geçireceğini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, tesisteki durumun "oldukça üzücü" olduğunu belirterek, "İdari alanda TEPCO'nun büyük tedbirler alması önemli." dedi.

Karara göre engelleme, tesisteki "ciddi güvenlik açıklarına" karşı, işletici TEPCO'nun "kendine yetebilecek adımları atacağı şartların gelişmesine kadar" sürecek.

Kyodo ajansının haberine göre, Mart 2020'den beri, "kusurlu takip sistemi" sebebiyle 15 farklı noktada "yetkisiz girişe" karşı "savunmasız" durumdaki santralde ilerleme katedilmedi.

Japon Denizi kıyısında bulunan ve dünyanın en büyük santrallerinden kabul edilen 7 reaktörlü nükleer kompleks, tam operasyonel durumda 8,21 milyon kilovat üretim sağlıyor.

Santraldeki 6 ve 7 numaralı reaktörlerin 2017'de NRA'ya ait güvenlik değerlendirmelerini geçmesine rağmen, santraldeki tüm reaktörler devre dışı konumunu koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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