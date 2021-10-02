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Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santralinde güvenlik önlemleri denetlenecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santralinde güvenlik önlemleri denetlenecek

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer enerji santrali "güvenlik önlemleri" konusunda denetlemeye girecek.

Japonya'nın kuzeybatısındaki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer enerji santrali "güvenlik önlemleri" konusunda denetlemeye girecek.

İşletici firma Tokyo Electric Power (TEPCO), yeniden faaliyete geçirmeyi planladığı santrale ilişkin, Nükleer Düzenleme Kurumuna (NRA) raporunu sundu.

NRA Yönetim Kurulu, raporun dikkatlice incelenmesi, "güvenliği tehdit edecek vakaların yeniden yaşanmasını önlenmesi" kararı aldı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, NRA Başkanı Fuketa Toyoşi, güvenlik önlemlerinin incelenmesi için nükleer tesise heyet gönderileceğini söyledi.

Fuketa, firma raporunun içeriği ve operatörün güvenlik konusundaki görüşlerini "yerinde gözlemleyebilmek için tesisi denetleyeceklerini" ifade etti.

Denetleme kapsamında NRA heyeti, TEPCO'nun "terörle mücadele önlemleri ve güvenlik kültürünün kalite açısından düşüp düşmediğini" araştıracak.

NRA, nisan ayında, kuzeybatıda Niigata eyaleti kıyılarındaki tesisin faaliyetlerini yeniden başlatılmaktan men etmişti.

Reaktörleri devre dışı olan santralin, Mart 2020'den beri, "kusurlu takip sistemi" sebebiyle 15 noktada "yetkisiz girişe" karşı "savunmasız" olduğu tespit edilmişti.

Japon Denizi kıyısında bulunan 7 reaktörlü kompleks, elektrik üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük santrallerinden biri olarak biliniyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa nükleer santralinde güvenlik önlemleri denetlenecek - Haberler
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