Japonya'da kasırga sonucu 3 kişi hafif yaralandı, 97 bina hasar gördü
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Japonya'da kasırga sonucu 3 kişi hafif yaralandı, 97 bina hasar gördü

Japonya'da kasırga sonucu 3 kişi hafif yaralandı, 97 bina hasar gördü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın Şizuoka eyaletindeki kasırga sonucu 3 kişi hafif yaralanırken, 97 binada hasar oluştu.

Japonya'nın Şizuoka eyaletindeki kasırga sonucu 3 kişi hafif yaralanırken, 97 binada hasar oluştu.

Kyodo ajansının haberine göre, eyaletin Makinohara ilçesindeki kasırgada bazı binaların çatıları uçtu, pencereleri kırıldı.

Kasırga nedeniyle ilçe genelinde 97 bina hasar görürken, park halindeki araçlar yerinden oynadı, elektrik direkleri eğildi.

Belediye yetkililerine göre, kasırgada 3 kişi hafif yaralanırken, can kaybı bildirilmedi.

Chubu Electric Power Grid (CHUDEN) firmasına göre, bölge genelinde yaklaşık 3 bin 200 hanede de elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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