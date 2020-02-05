Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı
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Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı

aponya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı

05.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:39
Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı

'da, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.


Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato düzenlediği basın toplantısında, Yokohama Limanı'nda dün karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 10 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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