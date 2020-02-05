Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı

05.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:52

Japonya'da, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, düzenlediği basın toplantısında, Yokohama Limanı'nda dün karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 10 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Yaşları 50 ila 80 olan 10 yolcunun hastanede tedavi altına alındığını belirten Kato, virüsün yayılmasını engellemek için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından dün karantinaya alınmıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi konulanların sayısı 24 bin 324'e yükseldi. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA