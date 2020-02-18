Japonya'da karantinaya alınan gemide bekleyiş sürüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde bekleyiş sürüyor.
18.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:22
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde bekleyiş sürüyor.
Virüs şüphesiyle gemiden dışarı çıkmasına izin verilmeyen yolcuların sağlık tetkikleri devam ediyor.
Kaynak: AA