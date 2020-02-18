Japonya'da karantinaya alınan gemide bekleyiş sürüyor
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Japonya'da karantinaya alınan gemide bekleyiş sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde bekleyiş sürüyor.

18.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:22
Japonya'da karantinaya alınan gemide bekleyiş sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'nın başkenti yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde bekleyiş sürüyor.

Virüs şüphesiyle gemiden dışarı çıkmasına izin verilmeyen yolcuların sağlık tetkikleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Japonya'da karantinaya alınan gemide bekleyiş sürüyor
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