Japonya'da karantinaya alınan gemide 66 kişide daha koronavirüs tespit edildi: Toplam sayı 136
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Japonya'da karantinaya alınan gemide 66 kişide daha koronavirüs tespit edildi: Toplam sayı 136

Japonya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 66 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle gemide koronavirüsün görüldüğü hasta sayısı 136'ya yükseldi.

10.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:59
Japonya'da karantinaya alınan gemide 66 kişide daha koronavirüs tespit edildi: Toplam sayı 136

'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 66 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle gemide koronavirüsün görüldüğü hasta sayısı 136'ya yükseldi.


Japonya Sağlık Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, Yokohama limanında karantinada tutulan Diamond Princess yolcu gemisindeki 3 bin 711 yolcu ve mürettebattan 66'sında daha yeni koronavirüsün görüldüğü açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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