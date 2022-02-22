Japonya'da Kar Ulaşımda Aksamalara Neden OlduHavaalanındaki 2 Pist Kapandı, 158 Uçuş İptal Edildi

- Japonya'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Havaalanındaki 2 pist kapandı, 158 uçuş iptal edildi

TOKYO - Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı nedeniyle Hokkaido'daki Yeni Chitose Havalimanı'nın 2 pistinin kapandığı, 158 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

Japonya'nın Hokkaido eyaleti başta olmak üzere Kuzeydoğu Thoku bölgelerinde 2 gündür şiddetini artırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, Hokkaido'daki New Chitose Havalimanı'ndaki 2 pistin tamamen karla kaplandığını ve uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Havayolu şirketleri en az 158 uçuşun iptal edildiğini duyururken, iptal edilen seferlerin sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği uyarısı yapıldı. Demiryolu işletmecisi JR sınırlı sayıdaki ekspres tren ve hızlı trenler de dahil 950 seferin askıya alındığını duyururken, Sapporo İstasyonu, tren seferlerinin de aşırı kar yağışı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışının yarına dek etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıklarken, kar seviyesinin Niigata eyaletinde 100 cm, Hokuriku'da 50 cm ve Hokkaido'da 30 cm'yi bulabileceği uyarısı yapıldı. Yerel otoriteler ise, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yönelik yapılan zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısını yineledi.

Dün de hayatı felç etmişti

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle dün de 134 uçuş iptal edilmiş, 683 tren seferi askıya alınmıştı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Hokkaido'daki Abashiri, Monbetsu ve Kitami şehirleri ile Tokoro Kasabası'nda tüm ilkokul ve ortaokullarda 1 gün süreyle eğitime ara verilmişti.