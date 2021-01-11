Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı

11.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:36
Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı

Japonya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

Japonya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

Japon NHK Kanalı'nın haberine göre, Japonya'yı etkisi altını alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu kentlerinde 8 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

Böylelikle ülkede 15 Aralık'tan bu yana kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 38'e yükseldi. Ayrıca olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hatlarda uçuşlar askıya alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), son 24 saatte ülkenin bazı bölgelerinde, kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirterek, vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı. JMA'ya göre, Şubat 1986'dan bu zamana kadar Toyama şehrinde kar kalınlığı ilk kez 120 santimetreye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Fikri Sağlar Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Hadise Kanye West Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ömer Bayram Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'da kar fırtınasında ölenlerin sayısı 38'e çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 18:38:31. #1.14#
title